Skam Italia 4: tutto quello che sappiamo dal trailer ufficiale

Il trailer ufficiale della quarta stagione di Skam Italia è arrivato e sta già facendo parlare di sé.

E se da un lato abbiamo la conferma dei guai in arrivo per Sana (l’incantevole Beatrice Bruschi), sia nella situazione con le amiche, sia per l’aspetto sentimentale, dall’altro lato ci sono molti indizi in questo trailer che ci anticipano alcuni dettagli da non farsi sfuggire sui nuovi episodi.

Martino (Federico Cesari) e Niccolò (Rocco Fasano), come avevamo precedentemente ipotizzato, avranno un ruolo importante in questa nuova stagione, dopo averli lasciati un po’ nella terza. Anche nella versione originale di Skam, la quarta stagione vedeva i due innamorati in un ruolo importante ma secondario, mentre sembra proprio che Skam Italia voglia sfruttare al massimo il potenziale dei due amatissimi personaggi e non lasciare che vadano persi. E noi non potremmo essere più felici.

Se non fosse che dal trailer non sembrano arrivare buone cose. Analizziamo alcuni momenti:

Sana: Pensate tutti che sono una sottomessa. Una che viene oppressa dai propri genitori. Ma nessuno mi costringe a mettere il velo.

Martino: E che ne sai tu di quello che penso io?

La relazione tra Sana e Martino, già accennata nella seconda stagione, sarà uno dei fulcri centrali di questa nuova stagione. Entrambi verranno messi a dura prova: Sana dalla difficoltà di far coincidere due vite, Martino da quello che sembra il passato di Niccolò pronto a tormentarli ancora. Chi è il misterioso ragazzo che non smette di fissarlo?

Chi sta fissando Niccolò alla festa? E qual è il motivo della rissa che vede coinvolto Martino e la boysquad con altri ragazzi – e Sana nel tentativo di dividerli? Qualche ipotesi potrebbe risuonare dalla versione originale, ma qui si tratta di Skam Italia. E nulla è come sembra nella versione italiana del teen drama più amato del momento.

Ok, ci siamo divertiti tutti, ora basta fare teasing. Chi è lui? Che c’è tra loro? Perché abbiamo le palpitazioni? @TIM_vision #SkamItalia pic.twitter.com/Zl30UXoIk4 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 24, 2020

Siamo infatti abituati, ormai, ad essere sorpresi della capacità di adattamento alla cultura e all’intreccio creato in questa nostra, amatissima, versione.

Un altro dettaglio che non ci sfugge riguarda le ragazze: dov’è Eleonora? L’attrice Benedetta Gargari ha annunciato su Instagram che purtroppo in questa stagione sarà poco presente a causa di impegni lavorativi che non riguardano la recitazione. È probabilmente che Eleonora sia via – e forse proprio con il suo Edoardo Incanti?

Scopriremo tutto tra poche settimane. La quarta stagione di Skam Italia arriverà il 15 maggio contemporaneamente su Netflix e TIMVISION.

Cosa ne pensate di questi dettagli di Skam Italia 4? Anche voi siete in ansia per l’arrivo della nuova stagione?