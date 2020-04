Grandi notizie per i fan dei Me Conto te che sono anche dei grandi appassionati di moda! Luì e Sofì hanno infatti annunciato nelle scorse ore una nuova incredibile collaborazione con Liu Jo! Sono infatti già disponibili online le scarpe della nuova collezione del brand “targate” Me contro te!

Le scarpe dei Me Contro te in collaborazione con Liu Jò attualmente sono disponibili sul sito ufficiale di Liu Jo a questo link oppure su Amazon. Qui sotto trovate tutti i modelli che potete acquistare proprio su Amazon.

I prezzi? Quasi tutte le scarpe, colorate e perfette per la bella stagione in arrivo, costano 79,00 euro, a parte un paio di modelli a 69,euro.

Il bello dei modelli è che sono personalizzabili. Le scarpe dei Me Contro te in collaborazione con Liu Jo includono infatti dei patch glitter removibili con i personaggi di Me Contro Te. In questo modo avrete la possibilità di personalizzare le vostre calzature “passo dopo passo”.

Questa, ovviamente, non è l’unica sorpresa che i ragazzi hanno deciso di farci in questo periodo così difficile! Giusto ieri su Ginger vi abbiamo raccontato dell’arrivo del terzo Fantalibro di Luì e Sofì, intitolato Sfida il Signor S con Luì e Sofì!

I due youtuber, in ogni caso, non hanno annunciato soltanto l’arrivo del nuovo libro, che potete acquistare cliccando qui. Luì e Sofì, infatti, hanno confermato l’arrivo in digitale del film campione di incassi La vendetta del Signor S. La pellicola sarà infatti molto presto disponibile in digitale! Il film lo potrete dunque vedere dal 1 maggio su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. A partire dal 14 Maggio il film sarà invece disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID!