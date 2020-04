Amazon Music Unlimited: come funziona la prova gratuita di tre mesi!

In questi difficili giorni di quarantena siamo tutti alla disperata ricerca di modi per passare il nostro tempo chiusi in casa. E quale migliore strumento se non la musica? Sapevate, per esempio, che con Amazon Music Unlimited potete ascoltare tutta la musica che volete in streaming!

Il servizio, di cui vi avevamo parlato anche in questa occasione su Ginger Generation, è davvero ottimo e, udite udite, vi concede ben tre mesi di prova gratis! Per 90 giorni avrete infatti la possibilità di accedere allo sterminato catalogo di Amazon Music Unlimited senza pagare un euro!

Qui sotto potete attivare la prova gratuita di Amazon Music Unlimited!

Terrminato il periodo di prova, avrete due opzioni. Potrete decidere di confermare il vostro abbonamento oppure di disattivare l’iscrizione. Nel primo caso vi verrà chiesto di pagare 9,99 euro al mese, una cifra in linea con altri servizi di streaming come Spotify o Apple Music.

Ecco tutti i vantaggi dell’offerta del servizio musicale di Amazon!

Attenzione però: questa offerta ha una durata limitata! Vi dovrete infatti sbrigare per non perderci la vostra occasione di utilizzare Amazon Music Unlimited Gratuitamente! La promo sarà infatti valida soltanto fino al prossimo 30 aprile.

Non è ovviamente detto che l’offerta non ritorni disponibile. In ogni caso, perché perdersi un’occasione del genere? Attivatela subito e iniziare ad ascoltare tutte le canzoni dei vostri artisti preferiti!

Ecco le info sull’abbonamento Family!

Il Piano Amazon Music – abbonamento Family consente di condividere a un massimo di cinque persone dello stesso nucleo familiare il Contenuto Illimitato. Quando inviti un membro della tua famiglia al tuo Piano Amazon Music – abbonamento Family, questi potrebbero avere accesso alle informazioni sul metodo di pagamento su cui ti addebitiamo il costo dell’abbonamento. Autorizzi ciascun membro della famiglia, che hai invitato al tuo Piano Amazon Music Unlimited – abbonamento Family, ad effettuare acquisti su o tramite Amazon attraverso il metodo di pagamento. Qualora un membro familiare effettui un acquisto attraverso il metodo di pagamento condiviso, riceverai una comunicazione di notifica dell’acquisto