SKAM Italia 4: come partecipare al Netflix Party con i fan della serie

Un grande party per festeggiare il ritorno di SKAM Italia e vivere insieme le emozioni della quarta, attesissima, stagione della popolare serie. Sabato 16 maggio alle ore 15 scatterà l’ora x dello speciale Watching Party #SkamItalia4 organizzato da Kinetic Vibe.

Dopo il successo di Share The Love Con, la prima convention dedicata al fenomeno SKAM, che lo scorso novembre aveva riunito a Milano centinaia di fan pronti a incontrare dal vivo tanti attori protagonisti di SKAM Italia, SKAM France e DRUCK (SKAM Germania), KInetic Vibe ritorna a immaginare un appuntamento totalmente dedicato agli SKAM addicted.

Un evento che permette alla vivace realtà milanese, sempre alla ricerca di innovative declinazioni del concetto di fan experience, di ritornare a creare occasioni d’incontro dopo il rinvio della Share The Love Con 2, prevista per giugno, accompagnata dall’entusiasmo di milioni di impression social, ma infine spinta al rinvio per le necessarie limitazioni imposte dai più recenti eventi di cronaca.

In ogni caso, però, grazie a Kinetic Vibe i fan potranno comunque ritrovarsi per guardare finalmente fianco a fianco le nuovissime puntate di SKAM Italia, per ritornare a scambiarsi sorrisi, abbracci e lacrime, riassaporando il piacere unico di condividere una passione comune. Il tutto semplicemente partecipando a un grande party virtuale pieno di emozioni reali.

Come partecipare al Netflix party di SKAM Italia 4:

Per partecipare alla festa sarà sufficiente scaricare l’estensione di Netflix Party per Google Chrome e unirsi all’evento tramite il link che apparirà sui profili social di Kinetic Vibe alle 14.30 di sabato. Non resta che preparare viveri e fazzoletti per uno straordinario pomeriggio, domestico ma non troppo, all’insegna di #SkamItalia4 #athome.

SKAM Italia 4 - Beatrice Bruschi: Cosa ho imparato dalla storia di Sana

SKAM Italia 4 - Intervista a Ludovico Bessegato

