Daisies di Katy Perry: video e significato della canzone

Come sappiamo è appena uscito il nuovo singolo di Katy Perry, intitolato Daisies. Il brano farà da apripista al quinto album in studio della cantante statunitense, la cui uscita è prevista per il mese di agosto.

Ora l’artista si apre sul significato di questa canzone che arriva in un momento molto importante per lei dal punto di vista personale e non solo professionale. Katy darà, infatti, presto la luce alla sua prima figlia e sposerà il compagno Orlando Bloom.

Ma si tratta anche di un momento delicatissimo per il mondo intero che sta attraversando una pandemia e che per questo si vede costretto a riconfigurare il suo intero sistema di valori. Per questa ragione, Katy Perry spiega che adesso il brano (da lei scritto mesi fa) ha assunto un nuovo significato rispetto a quello iniziale:

“Ho scritto questo brano un paio di mesi fa come promemoria per restare fedele al percorso che ci si è prefissati, indipendentemente da quello che gli altri potrebbero pensare. Recentemente ha assunto un nuovo significato per me, alla luce di ciò che tutto il mondo sta vivendo. Ognuno di noi è unico su più di sette miliardi di persone, ognuno con la propria storia di forza e resilienza da raccontare.”

Insomma, Daisies, vuole essere un invito da parte di Katy Perry alla resistenza dello spirito umano di fronte al cinismo e alla disumanità, un richiamo a rimanere fedeli a se stessi, senza farsi condizionare da ciò che le altre persone possono pensare. Ecco il video ufficiale del brano, in cui la cantante appare con un look molto sobrio ed è immersa nella natura, come per sottolineare il carattere fortemente introspettivo della canzone:

