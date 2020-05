Domani venerdì 15 maggio uscirà “OKAY”, il nuovo singolo del giovane cantautore Patrik. Dopo la pubblicazione della ballad “ORA”, Patrik torna con un energico brano pop urban, scritto e prodotto da lui, dalle sonorità fresche e accattivanti che segnano l’inizio del suo nuovo percorso artistico.

L’artista ha già ottenuto ampi consensi e un buon seguito di pubblico, raggiungendo gli oltre 66 mila follower su Instagram.

“OKAY” è il racconto, in chiave originale e moderna, del superamento della fine di una storia d’amore importante. Una relazione che ha lasciato cicatrici e un senso di indifferenza a tutto ciò che accade, per cui qualsiasi cosa, anche guardare la propria casa andare in fiamme, metafora di ciò che si è costruito insieme, va bene… è “okay”.

«“Okay” non è solo una canzone, ma un “mood” – racconta PATRIK – un modo di essere. La storia che consideravi più importante della tua vita finisce e come scudo di protezione tendi a fare finta di niente e a dire che tutto va bene, che è tutto okay. Il mondo attorno a te cade a pezzi, potrebbe anche bruciare la casa, ma continueresti ad essere indifferente allo scorrere della vita. In realtà non fai che ripensare a ciò che hai perso.

Continui a dare la colpa di tutto a lei, ma sai che l’amore si fa in due e ci si lascia insieme. Non riesci a spiegarti come qualcosa di così perfetto si possa essere sgretolato come una casa in fiamme. Nel brano è continua ad essere e ciò che sarà… Questa per me è “Okay”».