Torniamo a parlarvi su Ginger Generation dell’interessantissimo (presunto) triangolo amoroso che sta riguardando Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e Joshua Bassett.

Come vi avevamo già raccontato in questo articolo, sembrerebbe infatti che fra i tre artisti sia sviluppata una dinamica molto particolare che sta appassionando moltissimo i fan. Tutto nasce dalla presunta relazione fra Joshua Bassett e Sabrina Carpenter. Una relazione che, a quanto pare, non avrebbe fatto strappare i capelli di gioia a Olivia Rodrigo.

Ma andiamo con ordine, anche perché oggi, con l’uscita di Skin di Sabrina Carpenter, si è aggiunto un nuovo tassello alla vicenda!

Skin di Sabrina Carpenter è una frecciatina a Drivers Licence di Olivia Rodrigo

Partiamo con una premessa. Non esiste conferma che Joshua Bassett e Sabrina Carpenter stiano insieme. Sono in molti ad avere il sospetto, dopo averli visti pubblicare un sacco di TikTok insieme lo scorso Halloween.





Quando è uscita Drivers Licence di Olivia Rodrigo, singolo che sta battendo qualunque record, i fan hanno pensato che al suo interno ci fosse un riferimento a Joshua e Sabrina.





Pochissimi giorni dopo, Joshua ha pubblicato Lie, lie, lie, singolo che a detta dell’artista sarebbe stato scritto per un “amico che gli ha voltato le spalle”. Tanto è bastato per accendere nuovamente i riflettori sulla vicenda. Solo che oggi si è aggiunta anche Sabrina e, va detto, all’interno di Skin sembra esserci un riferimento diretto ad Olivia.

Nel pezzo (cliccate qui per leggere il testo) Sabrina dice “Forse bionda era l’unica rima che avresti potuto usare”.

La frase sembra fare riferimento al verso “And you’re probably with that blonde girl” di Drivers Licence.

Un altro gioco di parole che ci ha insospettiti è quello in cui Sabrina dice: ” Don’t drive yourself insane”. Anche questa frase sembra proprio riferirsi alla canzone di Olivia. Spill the tea!