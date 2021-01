Kally’s Mashup, la serie cult di Nickelodeon con protagonisti Maia Reficco e Alex Hoyer, diventerò un film! OMG!

Ad annunciare questa splendida notizia è stato Nickelodeon Latinoamerica, pochissime ore fa. Le avventure dell’ambiziosa e adorabile Kally che hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo sbarcheranno presto sul grande schermo. Ecco tutto quello che sappiamo!

Il film di Kally’s Mashup: ecco le anticipazioni sulla trama

Il film si intitolerà, a quanto pare, A very Kally’s Birthday e sarà ambientato a pochi giorni di distanza dal compleanno della protagonista.





Kally partirà per un viaggio inaspettato dove incontrerà un musicista molto famoso di nome Storm. Con lui passerà dei giorni meravigliosi e dovrà capire se sarà il caso di seguire il suo cuore oppure no.





La trama ha già messo in agitazione i fan della ship Dally. Ebbene, sappiate che Dante non lascerà andare Kally così facilmente! Con l’aiuto dei suoi amici, e della sorella, lui cercherà di fare di tutto per riconquistarla. Kevin, Tina e Stefi dunque faranno carte false per far riunire la coppia!

A quanto sappiamo in America Latina il titolo del film sarà ¡El Cumpleaños!. Non abbiamo per il momento aggiornamenti sull’uscita del film anche in Europa e in Italia in particolare.

Il film, vi informiamo, non uscirà al cinema ma sarà un prodotto pensato per la tv. La pellicola è scritta da Peter Barsocchini, lo stesso dietro al successo di High School Musical y High School Musical 3 – Senior Year. Al progetto, inoltre, ha lavorato anche Adam Sanders, che nel suo cv ha Glee e il nuovo musical di Netflix, The Prom.

Anders sarà anche il produttore musicale del film: a lui andrà la responsabilità di scrivere nuovi pezzi inediti per la pellicola!

Non perdetevi le nostre interviste video esclusive a Maia Reficco e Alex Hoyer!

Kally's Mashup: Maia Reficco parla di Kally!

