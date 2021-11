Red: ecco il fantastico trailer del nuovo film Disney Pixar

Avevamo visto il primissimo teaser questa estate, ma ora finalmente la Pixar ci ha dato un assaggio in più del suo nuovo lavoro Red. Poco fa è infatti uscito il nuovissimo trailer del film che ci lascia pregustare un film d’animazione delizioso che intende raccontare i tumulti adolescenziali in un modo molto originale.

Diretto da Domee Shi (vincitrice dell’Oscar per Bao), Turning Red vede come protagonista una teenager che si trasforma in un panda rosso gigante quando è agitata.

Il film arriverà a marzo 2022, sicuramente nei cinema.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Mei Lee, una tredicenne che all’improvviso si trasforma in un panda rosso gigante quando si eccita troppo (il che è praticamente SEMPRE). Ming è sua madre: molto protettiva, se non leggermente prepotente, che non è mai lontana da sua figlia, una sfortunata realtà per l’adolescente.

Che cosa sappiamo sul film

Nel cast vocale originale di Turning Red ci saranno Rosalie Chiang come Mei Lee e Sandra Oh che invece presterà la propria voce a Ming. Per quanto riguarda invece le voci italiani dovremo invece aspettare qualche tempo.

Annunciato alla fine dello scorso anno, il film è una delle produzioni originali Disney Pixar che vedremo nei prossimi mesi. Dopo Luca ci aspettiamo un’altra storia capace di emozionarci andando a catturare quei dettagli così particolari che, nel corso degli anni, ci hanno fatto innamorare della Pixar.

L’idea infatti di utilizzare la trasformazione in un panda come metafora per i cambiamenti che il corpo subisce negli anni dell’adolescenza è più che azzeccata. A volte ci si sente dei mostri e non ci si riconosce più, ma quella nuova forma è anche il punto di partenza per scoprire un nuovo lato di sé iniziando a intraprendere il percorso verso l’età adulta.