Sissi: chi è Helene (attrice, curiosità, profilo Instagram)

La serie – evento Sissi che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre, va in onda su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata.

In questa rilettura della storia Helene (Nene) è interpretata da Pauline Rénevier.

Quest’ultima è la sorella maggiore della protagonista e originariamente è la moglie designata dell’Imperatore d’Austria. Il giovane Francesco Giuseppe I, però, finirà per innamorarsi della più piccola delle sorelle (Elisabetta) e, dunque, per scegliere proprio Sissi come sua sposa.

Durante il primissimo incontro, infatti, Franz rimarrà folgorato dalla bellezza e dall’ingenuità della protagonista e suggellerà il fidanzamento con Sissi, preferendola ad Helene, tra lo stupore di tutti.

Chi è Pauline Rénevier, Helene nella serie tv Sissi

Pauline è un’attrice tedesca, è nata ad Amburgo nel 1998, ha gli occhi azzurri e i capelli biondo scuro. Dal 2018 studia recitazione all’Università di musica e teatro di Amburgo,

Oltre a Sissi, in precedenza ha preso parte a diverse pellicole per cinema e tv tra cui: In tutta l’amicizia, Fairy Teal Pearls: L’apprendista stregone, Il pubblico ministero, Polizeiruf 110: in Flammen, Nord bei Nordwest, SOKO Wismar, Murder in the North, Katie Fforde: Family Parole, Famiglia Dott. Kleist, Sibel & Max, Son of the Lion King.

Sfortunatamente, al momento non abbiamo notizie sulla vita privata di Pauline Rénevier. Qui trovate il suo profilo Instagram ufficiale.