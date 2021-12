Diana Del Bufalo: polemica sul web perché non è vaccinata

Diana Del Bufalo, nelle ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per via di una sua dichiarazione su Instagram.

La cantante e attrice ha ammesso in una diretta di non essere vaccinata, per via di un problema di salute.

“Perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base“, ha dichiarato senza scendere troppo nei dettagli.

A causa della pioggia di critiche in seguito a quest’affermazione, si è vista costretta a fare subito delle precisazioni:

“Vi spiego tutto con la massima limpidità, perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”.

La sua spiegazione, però, è servita solo ad alimentare ulteriormente la polemica già in atto.

Oltre ai commenti negativi degli utenti Diana Del Bufalo ha ricevuto anche una risposta molto dura da parte di una giornalista, stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli:

“Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili.

Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie”.

Quello dei vaccini, insomma, rimane un tema molto delicato che continua a destare polemiche ed opinioni fortemente discordanti anche riguardo la questione esenzioni.

Per creare un dibattito costruttivo, in ogni caso, è necessario disporre di informazioni provenienti da fonti che siano verificate dalla comunità scientifica.