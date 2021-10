Billie Eilish annuncia il suo primo profumo: tutti i dettagli

Billie Eilish ha annunciato, durante la giornata di ieri e su Instagram, l’uscita del suo primo profumo che ha un nome super semplice e diretto: Eilish!

La cantante, di recente, ha raccontato a Vogue che quello di creare una fragranza è sempre stato uno dei suoi sogni nel cassetto, anche in virtù di un olfatto particolarmente sviluppato.

Il suo profumo, che sarà disponibile già a novembre, ha il cacao e la vaniglia tra le note olfattive principali con un fondo di muschio e legno.

Il prezioso liquido è contenuto in una bottiglietta scura e opaca, color bronzo e a forma di busto di donna, una silhouette non perfettamente definita che può rappresentare idealmente qualsiasi tipo di corpo, una scelta all’insegna del body positive di cui Billie è una convinta portavoce.

“Sono molto entusiasta di condividere con voi la mia prima fragranza Eilish! Questo è un profumo che inseguo da anni e anni, questo è il mio profumo preferito al MONDO. L’olfatto è sempre stato una parte così enorme della mia vita e della mia esistenza da quando ho memoria, ed è stato un sogno creare questo profumo e dare vita alle mie idee. Questa è stata una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto. Non vedo l’ora che sia tuo davvero presto!!!!!”, ha scritto Billie nella caption del post in cui tiene in mano proprio una delle boccette contenenti la sua creazione che possiamo già immaginare dolce ma di carattere.

Al momento non sappiamo il giorno esatto in cui il profumo di Billie Eilish verrà lanciato e in quale negozio o catena verrà distribuito.

Si tratta di un progetto davvero insolito per la cantante di Happier Than Ever che di certo non deluderà le nostre aspettative!