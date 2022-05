Percy Jackson: ecco la foto dei tre protagonisti

Dopo aver saputo che Walker Scobell interpreterà Percy Jackson nella nuova serie di Disney+ possiamo dare finalmente un’occhiata anche agli altri due protagonisti: Grover e Annabeth. I due co-protagonisti, amici di Percy, nella serie saranno interpretati da Aryan Simhadri (Grover Underwood) e Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase).

I due giovani attori hanno conquistato anche il creatore dell’universo di Percy Jackson il quale ha dichiarato di essere più che felice di aver trovato i nuovi Grover e Annabeth.

Qui in basso potete dare un’occhiata alla foto che ritrae i giovani attori tutti insieme.

Heroes in the making. 🗡⚡️🐐 Meet Annabeth, Percy, and Grover from #PercyJackson and The Olympians, an Original series coming to #DisneyPlus. @PercySeries pic.twitter.com/HMjdYoxob3 — Disney+ (@disneyplus) May 5, 2022

A proposito di Percy Jackson

La serie sarà disponibile su Disney+, anche se ancora non si conoscono i dettagli della distribuzione. Sappiamo infatti che le riprese non sono ancora iniziate, in quanto è ancora in corso la pre-produzione.

I fan della saga fantasy sono molto curiosi di scoprire come sarà questo nuovo adattamento, anche se non sul grande schermo. Come già accennato il primo romanzo della saga di Percy Jackson era già stato adattato.

Era il 2010 e a fianco di Logan Lerman, nei panni del protagonista, c’era anche Alexandra Daddario (la quale ha fatto recentemente sapere che non parteciperà alla serie con un cameo). Il sequel del primo film, dunque adattamento del secondo romanzo, era arrivato tre anni dopo, nel 2103.

Nonostante le grandi speranze dei fan, il risultato era stato molto deludente. Infatti per via del fiasco al botteghino e delle feroci critiche di giornalisti e fan, a causa della scarsa fedeltà con il materiale di partenza la saga cinematografica si era interrotta.