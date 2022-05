Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Saudade, saudade di Maro

Il brano Saudade, saudade di Maro rappresenta il Portogallo all’Eurovision Song Contest 2022 che si tiene il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Video Saudade, saudade di Maro

Testo Saudade, saudade di Maro

I’ve tried to write a million other songs but

Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Takes time, alright, and I know it’s no one’s fault, but

Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Tem tanto que trago comigo, foi sempre o meu porto de abrigo

E agora nada faz sentido, perdi o meu melhor amigo

E se não for demais, peço por sinais

Resta uma só palavra

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Nothing more that I can say says it in a better way

I’ve tried, alright, but it’s killing me inside

Thought you’d be by my side always

Traduzione Trenulețul degli Zdob și Zdub & Fraţii Advahov

Ho provato a scrivere un milione di altre canzoni ma

In qualche modo non riesco ad andare avanti, oh te ne sei andato

Ci vuole tempo, va bene, e so che non è colpa di nessuno, ma

In qualche modo non riesco ad andare avanti, oh te ne sei andato

Saudade, Saudade

Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore

Saudade, Saudade

Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore

C’è così tanto che porto con me, è sempre stato il mio rifugio

E ora niente ha senso, ho perso il mio migliore amico

E se non troppo, chiedo segni

è rimasta solo una parola

Saudade, Saudade

Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore

Saudade, Saudade

Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore

Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore

Ci ho provato, va bene, ma mi sta uccidendo dentro

Ho pensato che saresti sempre stato al mio fianco