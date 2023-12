Percy Jackson: la recensione dei primi due episodi

Da oggi su Disney+ sono disponibili i primi due episodi di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la nuova serie tratta direttamente dai romanzi di Rick Riordan. Noi abbiamo visto già i primi quattro episodi ma oggi ci concentreremo solo sui primi due. Non vedevamo l’ora di dirvi che Percy Jackson è letteralmente il romanzo trasposto in live action.

Percy Jackson gli dei dell’Olimpo, la recensione

Possiamo assicurarvi che l’amore per il corrispettivo cartaceo si vede tutto e si percepisce fin dall’introduzione della storia.

La serie tv non perde tempo e ci catapulta subito nel vivo della narrazione. Come nel romanzo è Percy la voce narrante e senza indugi ci svela subito che il mondo che noi crediamo fatto solo di leggende e miti in realtà è molto più che questo. In sostanza non vi aspettate una grande introduzione nel primo capitolo perchè il campo mezzosangue vuole proprio essere il vero protagonista. Infatti, senza troppi preamboli o introduzioni, capiamo subito che Percy ha dei doni speciali e che dovrà trovare qualcuno in grado di insegnargli a padroneggiarli.

Il primo episodio termina con la rivelazione dell’esistenza degli dei e dei semidei e la sconfitta del Minotauro da parte di Percy, un po’ come tutti ce lo eravamo immaginato. La fedeltà al testo di Riordan è estrema. Con il secondo capitolo entriamo nel vivo del campo mezzosangue, della divisione in casate e scopriremo l’identità del padre di Percy. Tutto viene spiegato a dovere, non temete.

Le battute e le espressioni dei personaggi sono proprio come chi scrive le aveva sempre immaginate leggendo il testo di Riordan. Walker è Percy fatto e finito! Ha anche ammesso di essere un grande fan della saga letteraria e di aver letto il libro ben 7 volte prima di iniziare le riprese. Si vede! Le critiche sulla scelta del cast stanno quindi a zero perchè il trio composto da Grover, Annabeth e Percy funziona a meraviglia e devo dirvi che è stato meraviglioso vedere finalmente dei bambini nei panni di bambini e sarà fantastico vederli crescere episodio dopo episodio, stagione dopo stagione.

All’interno della colonna sonora della serie è presente una canzone di Olivia Rodrigo, in particolare si tratta di Logical ed è collocata nel primissimo episodio. Si tratta di un momento molti intimista e la scelta è stata davvero perfetta.

Purtroppo sono due le cose che forse non funzionano: la CGI purtroppo non è delle migliori e la quasi totale assenza di un preambolo più esteso. Io personalmente avrei gradito un inizio più introduttivo. Il primo capitolo corre davvero forte per presentarci fin da subito il mondo magico della serie ma avrei preferito maggiori approfondimenti sul mondo umano e sulla situazione passata e presente di Percy. Tanto lo show avrebbe avuto ancora 7 episodi per raccontare la storia quindi non ci sarebbe stata alcuna fretta.

Ad ogni modo per noi i primi capitoli della serie sono super approvati. Non vediamo l’ora di raccontarvi i prossimi.

