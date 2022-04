Le fate ignoranti: debutta oggi la serie di Disney+

Dopo essere stata presentata in anteprima a Roma, debutta oggi in esclusiva su Disney+ Le fate ignoranti. La serie, diretta da Ferzan Özpetek, è il remake in chiave contemporanea dell’omonimo film del regista uscito nei cinema nel 2001.

Le fate ignoranti è una storia che parla di amore, perdono, accettazione e di apertura verso l’altro affrontando tematiche mai così attuali senza però essere banale. Un racconto che, come era accaduto con il film, anche stavolta è sorretto da interpretazioni di alto livello che contribuiscono a portare i personaggi creatori da Özpetek nel nostro presente.

La serie, primo prodotto italiano firmato Disney+, è infatti interpretata da Cristiana Capotondi (Antonia), Eduardo Scarpetta (Michele) e Luca Argentero (Massimo). A fianco a loro anche Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori (Riccardo).

Il cast include anche Lilith Primavera (Vera), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie. Tra le guest star Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic.

Guarda il trailer della serie

La trama della serie

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

La serie Le fate ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels), composta da 8 episodi, è creata da Gianni Romoli e Ferzan Özpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, la serie è diretta da Ferzan Ozpetek e da Gianluca Mazzella, suo collaboratore da oltre vent’anni.