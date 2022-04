Walker Scobell sarà il nuovo Percy Jackson

Percy Jackson ha finalmente un volto. A interpretarlo nella serie reboot sarà il giovanissimo attore Walker Scobell che abbiamo avuto modo di conoscere di recente in The Adam Project di Netflix. Una scelta interessante, trattandosi di un attore emergente, ma sicuramente più fedele ai libri originali.

Chi ha letto i romanzi della saga di Rick Riordan ricorderà infatti che Percy Jackson ha soltanto 12 anni agli inizi della sua avventura. Un’età che era stata modificata con il primo adattamento cinematografico in quanto l’interprete, Logan Lerman, aveva all’epoca 18 anni.

Come sappiamo Percy Jackson sta per diventare una serie tv prodotta dalla Disney. La serie sarà disponibile su Disney+, anche se ancora non si conoscono i dettagli della distribuzione. Sappiamo infatti che le riprese non sono ancora iniziate, in quanto è ancora in corso la pre-produzione.

I fan della saga fantasy sono molto curiosi di scoprire come sarà questo nuovo adattamento, anche se non sul grande schermo. Come già accennato il primo romanzo della saga di Percy Jackson era già stato adattato.

Era il 2010 e a fianco di Logan Lerman, nei panni del protagonista, c’era anche Alexandra Daddario (la quale ha fatto recentemente sapere che non parteciperà alla serie con un cameo). Il sequel del primo film, dunque adattamento del secondo romanzo, era arrivato tre anni dopo, nel 2103.

Nonostante le grandi speranze dei fan, il risultato era stato molto deludente. Infatti per via del fiasco al botteghino e delle feroci critiche di giornalisti e fan, a causa della scarsa fedeltà con il materiale di partenza la saga cinematografica si era interrotta.

Non ci resta dunque che attendere per scoprire qualcosa in più sulla serie di Percy Jackson.