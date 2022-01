Alexandra Daddario non sarà in Percy Jackson su Disney+

I fan di vecchia data della saga di Percy Jackson si sono chiesti più volte se Alexandra Daddario avrebbe ripreso il suo ruolo nel reboot che verrà realizzato da Disney+. Una questione a lungo rimasta aperta ma che ormai ha trovato una sua risposta.

L’attrice ha infatti chiaramente detto che non tornerà nella serie, né nei panni del suo personaggio né in altre vesti? Il motivo: è semplicemente andata avanti.

Stando alle sue parole, riportate da The Wrap, l’attrice conserva un bellissimo ricordo della sua partecipazione alla saga ma la considera un’esperienza conclusa. La Daddario aveva infatti iniziato la sua avventura quando era sulla ventina, mentre ora ha 35 anni.

Questa la sua dichiarazione

Amo Percy Jackson, davvero. Quando ho iniziato quell’avventura e ottenuto quel lavoro non avevo idea di quello che sarebbe stato. Pensavo si sarebbe trattata di una piccola parte da girare a New York. Ero una ragazzina che lavorava in un bar e non avevo idea di Hollywood e di tutta quella roba. Quando ho avuto il lavoro non avevo proprio la percezione di quello che avrei dovuto aspettarmi. Sapevo che era un grande film ed è stata la più grande esperienza per una persona di 22-23 anni. Chris Columbus che l’ha diretto e la produzione sono stati davvero di supporto, sarà eternamente grata a loro. Ho imparato molto da loro e ho avuto la possibilità di costruirmi una carriera in questo mondo come avrei desiderato. E questo è fantastico.

Anche se non sarà coinvolta nella serie Alexandra è però felice per i nuovi membri del cast:

Sono così entusiasta per i ragazzi che saranno scelti per questo film e per come ispireranno una nuova generazione di giovani donne. Annabeth è un personaggio davvero stimolante per le persone.

In Percy Jackson Alexadra Daddario interpretava la figlia di Athena, Annabeth Chase. La nuova serie di Percy Jackson debutterà nel corso del 2022 in una data ancora non precisata.