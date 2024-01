La backstory di Medusa nella serie tv di Percy Jackson è diversa

La backstory di Medusa nella serie tv di Percy Jackson è risulta essere diversa rispetto al romanzo ed è sicuramente più tragica e molto più vicina al mito. Rick Riordan e gli altri sceneggiatori della serie hanno spiegato il perchè poco dopo il rilascio del nuovo capitolo della serie.

Medusa in Percy Jackson: differenze tra serie tv e libro

Nel mito originale, Medusa è una donna che fa voto di nubilato per devozione ad Atena, la dea della saggezza. Tuttavia, Medusa finisce per avere una relazione con il dio del mare Poseidone. Molte interpretazioni sostengono che l’incontro, avvenuto nel tempio di Atena, non fosse consensuale e che Poseidone abbia violentato Medusa. Atena decise così di punire Medusa, per il mancato rispetto del voto, privandola della sua bellezza e trasformandola in una gorgone che pietrifica chiunque la guardi. La storia si conclude con il semidio Perseo, da cui Percy Jackson prende il nome, che decapita Medusa e regala la sua testa ad Atena.

La serie tv ci fa capire che il mito di Medusa in un qualche moto è reale, anche se non lo esplicita propriamente a parole. Essendo una serie per bambini il tutto viene lasciato all’intercettazione dei dialogo. Per gli spettatori più attendi il finale di Medusa era già stato spoilerato da Percy e sua madre nell’episodio pilota durante la visita al museo, mediante la statua di Perseo che solleva la testa di Medusa.

Nei romanzi questo focus sul personaggio di Medusa non è presente. Rick Riordan ha definito Medusa una villain poco sfuriata e voleva approfondire il personaggio con la serie tv.

Rebecca Riordan, sposata con Rick e produttrice esecutiva della serie TV, ha affermato che “l’unico motivo per cui Medusa non è stata approfondita nei libri è che si trattava della narrazione di Percy e non avevamo la sua prospettiva e lui la vedeva solo come una donna spaventosa che cercava di trasformarlo in pietra.”

La serie tv si discosta dai romanzi ma solo per arricchire il prodotto originale, fatto che farà sicuramente piacere ai fan della saga.

