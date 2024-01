Oscar 2024: Barbie snobbato, la reazione di Ryan Gosling

Con l’annuncio delle nomination agli Oscar 2024 sono arrivate le polemiche. In particolare riguardo a Barbie, film campione d’incassi della scorsa stagione. Il film di Greta Gerwig ha infatti, pur avendo conquistato otto nomination, è stato escluso da tre delle categorie principali: miglior regia, miglior attore e miglior attrice. Una scelta che ha letteralmente diviso il pubblico, tra sostenitori e detrattori della scelta dell’Academy.

La reazione di Ryan Gosling agli Oscar 2024

Non è tardata ad arrivare la reazione di Ryan Gosling che, con la sua interpretazione di Ken, ha comunque ricevuto una nomination come miglior attore non protagonista. “Non c’è Ken senza Barbie”, ha detto l’attore, proseguendo “e non c’è il film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone a cui dobbiamo questo successo epocale e di questo film che è stato celebrato a livello globale.”

La reazione di America Ferrera

Anche America Ferrera, nominata come attrice non protagonista – decisione che ha scatenato abbastanza polemiche, ha detto la sua a riguardo. “Greta ha fatto tutto quello che un regista potrebbe fare per metarselo”, ha detto in merito all’esclusione della Gerwig. “Creare questo mondo, prendere qualcosa che non aveva un significato per la maggior parte della gente e renderlo un fenomeno globale. È deludente non vederla in questa lista”, ha concluso l’attrice che si è esposta anche in merito all’esclusione della sua collega Margot Robbie.

“Una delle qualità di Margot come attrice è il modo in cui fa sembrare tutto facile… Ha messo così tanto cuore, ironia, profondità, gioia e divertimento nel personaggio. A mio avviso è magistrale.”

