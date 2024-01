Amici 23: scontro tra Holden e Mida che finisce per litigare anche con Gaia

Nel daytime di ieri di Amici 23, Rudy Zerbi mostra un video in cui Mida sta parlando della sporcizia in casa e il cantante afferma che possono stare tranquilli perché non ci saranno altri provvedimenti.

Come fa ad esserne così sicuro? Secondo lui, Holden è tra coloro che puliscono meno in casetta. Ed essendo molto forte, Rudy non lo punirà un’altra volta: “Non risuccede, altrimenti deve fargli un c*lo così. Ed è impossibile che non esca il suo nome” dice il cantante nel filmato.

Il professore chiede a Mida, dopo aver convocato tutti in studio, di spiegarsi meglio. Dopo avere insistito, il giovane ammette qual è il suo pensiero:

“Il motivo, se devo essere onesto, è che Holden è forte. Ho pensato che se l’ultima volta gli hai ritirato la maglia, se poi la stessa ragione si ripresenta, questa volta cosa fai?”.

Incalzati da Zerbi, poi, molti di loro alzano la mano per confermare che Joseph Carta è in effetti tra i principali responsabili del disordine.

A quel punto Holden dice la sua: “Potrebbe essere che ho pulito meno, ma sto lavorando tanto al mio terzo inedito. Per questo mangio e vado via. Credo di non essere una delle persone più pulite. Se io non ci fossi stato la cucina sarebbe stata più pulita? No, esatto. Sentirmi dire da Mida che io sono il prossimo nome non mi stupisce… Lui li incita”.

Il dibattito prosegue fino a quando si mandano ‘a quel paese‘ a vicenda. Mida dice che in realtà il suo era un complimento, che stava dicendo che lo ritiene forte.

Holden, provato, gli dà del falso e non riuscendo a trattenere le lacrime, chiede a Rudy di poter uscire dallo studio.

Una volta fuori, cede al pianto e Zerbi congeda gli altri così: “Riflettete su ciò che avete detto, finitela di essere ipocriti. Parlate e siate sinceri”.

Mida e Gaia litigano per Holden

Subito dopo, una volta in sala relax, scoppia una mega lite tra gli allievi di Amici 23. Qualcuno, come Simone e Nicholas, prende le parti di Holden sostenendo che non è l’unico colpevole della sporcizia.

Martina e Gaia, poi, si avvicinano in disparte al cantante di Nuvola per consolarlo. La ballerina, in particolare, afferma che Christian (ovvero Mida, il suo fidanzato), ha sbagliato a pronunciare quelle parole.

Successivamente, il cantante di Rossofuoco si confronta con la sua ragazza che continua a difendere a spada tratta il rivale: “Non puoi dire che è l’unico responsabile”.

“Nessuno lo sta accusando di sta roba qua” replica Mida che, a fronte dell’insistenza della ragazza, le dà della parac**la, nel senso di voler andare d’accordo con tutti.

Il botta e risposta va avanti fino a che la ballerina intima al cantante di stare zitto. Quest’ultima frase fa sì che il giovane decida d’interrompere qualsiasi confronto sulla questione.

Dispiace, ovviamente, vedere qualcuno in lacrime dopo essersi sentirsi attaccato da un gruppo di persone. Tuttavia, le parole di Mida sono state di certo fraintese.