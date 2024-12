Barbie: è in arrivo il film sequel?

Ma uscirà davvero un sequel del film Barbie di Greta Gerwig? Perchè voci insistenti danno la sceneggiatura per già pronta. Ecco tutto quello che sappiamo su Barbie 2.

Barbie 2: tutto quello che sappiamo

Nelle ultime settimane erano emerse voci circa la preparazione da parte di Greta Gerwig e del compagno Noah Baumbach di un potenziale script per Barbie 2. Questi voci sono state smentite dai diretti interessati, al momento nessun sequel di Barbie sarebbe nei piani di Warner Bros.

Al momento… questo non significa che non stiano valutando la possibilità di farlo in futuro. In primis perchè il primo ha incasso più di 1.4 miliardi di dollari, in secondo luogo perchè la stessa Gerwig aveva ammesso che siamo nell’era dei sequel e che un Barbie 2 potrebbe accadere. Se fosse per la regista, però, sarebbe meglio che altri franchise nuovi emergessero sul grande schermo. Non a caso sono in produzione due film connessi a Barbie: uno dedicato alle Polly Pocket con protagonista Lily Collins e He-Man con Nichals Galitniz, entrambi tratti da due famossimmi giocattoli Mattel.

Ma voi vorreste vedere Barbie 2 o preferite gli spin-off?

La sinossi di Barbie

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Dalla sceneggiatrice / regista candidata all’Oscar® Greta Gerwig (“Piccole donne”, “Lady Bird”) arriva “Barbie” con protagonisti i candidati all’Oscar® Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Tonya”) e Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”) nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera (“End of Watch – Tolleranza zero”, i film “Dragon Trainer”), Kate McKinnon (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65 – Fuga dalla Terra”), Issa Rae (“The Photograph – Gli scatti di mia madre”, “Insecure”), Rhea Perlman (“Nei miei sogni”, “Matilda 6 Mitica”) e Will Ferrell (i film “Anchorman”, “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno”).

Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne (“Piccole donne”), Emma Mackey (“Emily”, la serie TV “Sex Education”), Hari Nef (“Assassination Nation”, “Transparent”), Alexandra Shipp (i film “X-Men” ), Kingsley Ben-Adir (“Quella notte a Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (la serie TV “Grace e Frankie”), Jamie Demetriou (“Crudelia”), Connor Swindells (“Sex Education”, “Emma.”), Sharon Rooney (“Dumbo”, “Jerk”), Nicola Coughlan (“Bridgerton”, “Derry Girls” ), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), e il premio Oscar® Helen Mirren (“The Queen – La Regina”).

‘Barbie’ è diretto da Greta Gerwig che ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar® Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”, “Il calamaro e la balena”). Basato su ‘Barbie’ di Mattel. I produttori del film sono il candidato all’Oscar®, David Heyman (“Storia di un matrimonio”, “Gravity”), Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner, mentre Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams sono i produttori esecutivi.

