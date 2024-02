Oscar 2024: tutti gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia

Gli Oscar 2024 si avvicinano e l’Academy conferma chi ci sarà sul palco a interpretare le canzoni nominate di quest’anno. Dopo la notizia che Ryan Gosling sarà sul palco del Dolby Theatre per cantare, insieme a Mark Ronson, l’ormai icona I’m Just Ken, arrivano anche i nomi di tutti gli altri artisti: Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish e Finneas O’Connell, Scott George e the Osage Singers.

Queste le canzoni nominate agli Oscar 2024

“The Fire Inside” da “Flamin’ Hot” – Interpretata da Becky G

Musica e parole di Diane Warren

“I’m Just Ken” da “Barbie” – Interpretata da Ryan Gosling e Mark Ronson

Musica e parole di Mark Ronson e Andrew Wyatt

“It Never Went Away” da “American Symphony” – Interpretata Jon Batiste

Musica e parole di Jon Batiste e Dan Wilson

“Wahzhazhe (A Song For My People)” da “Killers of the Flower Moon” – Interpretata da Scott George and the Osage Singers

Musica e parole di Scott George

“What Was I Made For?” da “Barbie” – Interpretata da Billie Eilish e Finneas O’Connell

Musica e parole di Billie Eilish e Finneas O’Connell

La cerimonia degli Oscar 2024 si terrà il 10 marzo (in Italia la notte dell’11 marzo) in diretta dal Dolby Theatre; nel nostro paese l’evento sarà trasmesso in diretta da Rai 1.

