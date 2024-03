Oscar 2024: Emma Stone vince come Miglior Attrice

È Emma Stone la Migliore Attrice a trionfare agli Oscar 2024 per il suo ruolo in Povere Creature. Una vittoria in parte preannunciata ma non del tutto scontata in quanto Lily Gladstone era data per favorita. Emozionantissima e arrivata sul palco con la chiusura del vestito rotta, Emma Stone ha accettato il premio con un fiume di parole lasciando da parte la grande attrice che è e lasciandoci intravedere la sensibilità di una donna capace di portare sullo schermo personaggi complessi come quello di Bella Baxter.

Proprio sull’onda dello spirito femminista del film Emma Stone ha voluto condividere idealmente il suo Oscar con le compagne di nomination dicendo “Questo è anche vostro, lo condivido con voi”. Con questo premio Emma Stone arriva al suo secondo Oscar che si aggiunge a quello vinto nel 2016 per La La Land.

Emma Stone accetta il premio come Miglior attrice agli Oscar 2024

