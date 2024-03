Oscar 2024: Cillian Murphy vince come Miglior Attore

Confermando i pronostici Cillian Murphy vince il suo primo premio agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Attore per il suo ruolo in Oppenheimer. L’attore, visibilmente commosso, ha ritirato il premio ringraziando i suoi compagni di nomination dedicando il riconoscimento alla necessità di impegnarsi per la pace, vista anche la tematica di cui parla Oppenheimer.

Con la vittoria di Cillian Murphy Oppenheimer corre definitivamente verso il premio a Miglior Film. L’attore è al suo primo Oscar nonché alla sua primissima nomination e se la vedeva con colleghi del calibro di Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti e Jeffrey Wright.

Cillian Murphy accetta il premio agli Oscar 2024 come Miglior attore

Cillian Murphy’s acceptance speech after winning Best Actor at the #Oscars

pic.twitter.com/tW2MpfpW5L — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) March 11, 2024

Forte del traino social dovuto anche al fenomeno social Barbenheimer, Oppenheimer è stato uno dei fenomeni della stagione appena conclusasi dimostrando che il pubblico è più che desideroso di tornare in sala.

