Oscar 2024: What Was I Made For vince Miglior Canzone

What Was I Made For? di Billie Eilish e suo fratello Finneas vince come Miglior Canzone agli Oscar 2024. Una vittoria quasi scontata che regala il primo Oscar di tutta la serata al blockbuster di Greta Gerwig che, fino a ora, non ha portato a casa alcun premio e potrebbe vedersi soffiato il riconoscimento come Miglior Film dal super favorito Oppenheimer.

Con questo rinascimento Billie Eilish diventa ufficialmente l’artista più giovane ad aver mai ricevuto due Oscar. Nonostante fosse favorita nella sua categoria Billie Eilish ha dichiarato che il premio sia arrivato del tutto inaspettato.

“Mi sento incredibilmente fortunata”, ha dichiarato la cantante che non ha potuto fare a meno di cercare Greta Gerwig tra il pubblico per dirle “Ti voglio bene!”.

Il video in cui Billie Eilish accetta il premio agli Oscar 2024

Billie Eilish and Finneas win their second #Oscars for Best Original Song. pic.twitter.com/XSpyV6sWD6 — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Vi potrebbe interessare anche:

Oscar 2024: Barbie snobbato, la reazione di Ryan Gosling

Barbie: cover e tracklist della colonna sonora del film con Margot Robbie

Billie Eilish – What was i made for? dal film Barbie: video, testo e traduzione

The Idea of You: il trailer del film con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine