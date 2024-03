Oscar 2024: Oppenheimer è il Miglior Film di quest’anno

Confermando tutte le previsioni Oppenheimer vince nella categoria Miglior Film agli Oscar 2024 dando la possibilità a Christopher Nolan, insignito anche del riconoscimento alla Miglior Regia. Il film dà così al regista, da sempre snobbato dall’Academy, di trionfare con una storia profondamente americana, che riflette sull’orrore della guerra e le conseguenze delle azioni umane facendoci riassaporare un po’ dei fasti della vecchia Hollywood quando era un solo film a guadagnarsi i premi più importanti.

In questo caso il film di Nolan si è portato a casa ben sette premi di cui tre nelle categorie principali, fatta eccezione per il riconoscimento come Miglior Attrice andato invece a Emma Stone per Povere Creature e Miglior sceneggiatura – in questo caso non originale, andato invece ad American Fiction.

Il video della vittoria di Oppenheimer come Miglior Film agli Oscar di quest’anno

