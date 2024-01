Pensati Sexy: tutto sulla commedia Prime Video con Diana Del Bufalo

Cosa fare se non ci si sente mai abbastanza? Pensati Sexy, la nuova commedia romantica targata Prime Video, cerca di rispondere con un pizzico di ironia con una storia che parla di autostima e sì… anche d’amore.

Nel cast del film vedremo Diana Del Bufalo nei panni della protagonista, una ragazza insicura che cerca di scoprire se stessa, insieme a Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Dietro la macchina da presa c’è Michela Andreozzi, già regista di Guida Astrologica per Cuori Infranti.

Il trailer di Pensati Sexy

Quando arriverà il film

Pensati Sexy arriverà su Prime Video il 12 febbraio.

La trama di Pensati Sexy

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.

Vi potrebbe interessare anche:

Povere Creature! Willem Dafoe ha parlato del film in conferenza stampa

Mare Fuori # Confessioni 2: il racconto dei protagonisti torna su RaiPlay