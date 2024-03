Oscar 2024: dove guardare la cerimonia in streaming

La notte degli Oscar 2024 si avvicina e, se anche voi non vedete l’ora di sintonizzarvi per scoprire chi vincerà quest’anno, ecco tutte le informazioni per guardare la cerimonia in diretta. Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, gli Oscar saranno visibili in chiaro su Rai1 e, in contemporanea, anche su RaiPlay per tutti coloro che avranno necessità di seguire l’evento in streaming.

A che ora iniziano gli Oscar 2024

Il collegamento con Los Angeles inizierà alle 23.30. L’evento sarà presentato da Alberto Matano che condurrà dallo studio de La vita in diretta. Insieme a lui interverranno anche Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi.

Dal red carpet del Dolby Theatre ci sarà anche l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga che intervisterà gli attori sul red carpet.

La cerimonia quest’anno si protrarrà per tre ore e mezza.

A proposito della 96esima edizione della notte degli Oscar

La 96° edizione degli Oscar sarà condotta da Jimmy Kimmel, alla sua quarta esperienza come conduttore della cerimonia, e sarà trasmessa in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles.

