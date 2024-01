Amici 23: provvedimento per quasi tutti gli allievi, compreso Holden!

Ecco cosa è successo ad Amici 23 durante il daytime di oggi: un nuovo provvedimento incombe sui ragazzi.

La puntata di oggi inizia con quanto accaduto il giorno prima tra Holden, Mida e tutti gli altri allievi.

Dopo averli convocati di nuovo in studio, Rudy Zerbi torna sull’argomento pulizie e dice di essersi informato riguardo la realtà dei fatti.

Sa, innanzitutto, che alcuni ragazzi hanno chiarito con Holden, tra cui Sarah, Malìa, Marisol e Ayle.

Inoltre, la produzione ha comunicato al prof che si impegnano a tenere in ordine la casetta: Gaia, Nicholas, Martina, Simone e Sarah.

Ciò significa che Holden non è l’unico responsabile dello sporco e del disordine che aleggia nei luoghi comuni.

Rudy decide di confrontarsi con i suoi colleghi per un provvedimento che spetterà agli allievi, tranne i cinque ragazzi che si impegnano e tranne le new entry Nahaze e Kia.

Il nuovo provvedimento disciplinare

Qualche ora dopo, gli allievi tornano in studio, dove ci sono i tutti i professori e la Cuccarini in collegamento.

La punizione deriva da una proposta della Celentano. La maestra si rivolge ai ragazzi definendoli maleducati e irrispettosi: sono mesi che si parla delle mancate pulizie.

Alessandra comunica che non avranno il telefono per una settimana. Se la situazione non cambierà, il periodo verrà esteso fino ad arrivare a togliere i telefoni del tutto.

La Pettinelli interviene dicendo che si tratta di un provvedimento infantile, ma forse è l’unico modo per colpire i ragazzi.

Tutti i professori si esprimono in modo favorevole al sequestro degli smartphone, tranne che per i sette allievi sopraindicati.

Cosa è successo ad Amici 23 nel daytime

Ayle, nei giorni scorsi, si è lamentato ancora per una assegnazione. La Pettinelli lo incontra per mostrandogli un resoconto, un video con tutte le sue riluttanze, compreso il rifiuto di svolgere un compito e di preparare un’assegnazione.

Anna dà un’ultima chance all’allievo: preparare un pezzo di Gazzelle oppure uno di Marracash. Ayle sembra voler contestare ma la Pettinelli lo blocca subito, quindi decide di preparare entrambe le canzoni.

Kumo va in studio per un compito assegnato dalla Celentano. La maestra dice l’esecuzione non è stata male perché la coreografia era fattibile per lui. Però lo trova asettico, distaccato e preoccupato.

Secondo Emanuel Lo il ballerino deve solo lasciarsi andare. Kumo, dopo queste parole, scoppia a piangere di fronte agli insegnanti, confessando di avere paura ma ricevendo anche i giusti consigli da parte dei prof.

Avete visto anche voi il daytime di Amici 23 di oggi?