Oscar 2023: ecco dove vedere in streaming film candidati quest’anno

Dopo l’annuncio delle nomination agli Oscar 2023 è questo il momento perfetto per recuperare alcuni dei titoli candidati quest’anno nelle diverse categorie. La cerimonia degli Oscar 2023 si terrà il 12 marzo a Los Angeles.

Ecco dove recuperare tutti i film candidati agli Oscar 2023:

Rivedere i film delle scorse edizioni

Vi siete persi qualche film delle scorse edizioni degli Oscar?

In attesa degli Oscar 2023 su Sky Cinema e Now potrete vedere o rivedere alcuni dei titoli più belli degli ultimi anni. Tra questi ci sono CODA – I segni del cuore, vincitore dell’Oscar come Miglior Film lo scorso anno, ma anche Belfast, King Richard e Drive My Car.

Non mancano poi devi veri e propri cult dei cinema contemporaneo come La La Land di Damien Chazelle, ora nelle sale con Babylon, Hugo Cabret, Il ponte delle spie, Django Unchained, Mad Max: Fury Road e The Imitation Game.

A questi vanno ad aggiungersi i grandi classici come ad esempio Via col vento, L’ultimo imperatore, Chinatown, Il cacciatore, The Untouchables – Gli Intoccabili, Le Relazioni Pericolose, Braveheart – Cuore Impavido, Casa Howard, Pulp Fiction, American Beauty, A Beautiful Mind, Non È Un Paese Per Vecchi, Il Labirinto Del Fauno, E.T. – L’extra-Terrestre, Salvate Il Soldato Ryan e Le regole della casa del sidro.