Everything, Everywhere All at Once torna al cinema dopo gli Oscar

Con i suoi sette Oscar nelle categorie più importanti, Everything, Everywhere All at Once stabilisce un nuovo regolo nella storia dell’Academy portando alla ribalta un piccolo film che è riuscito a farsi largo fino a diventare un vero e proprio fenomeno.

Amato ma anche molto criticato, come spesso accade in questi casi, Everything, Everywhere All at Once è una storia che strizza l’occhio al presente parlando di Multiverso ma allo stesso tempo trattando temi universali come il rimpianto, l’amore e il rapporto madre-figlia.

Dove vedere Everything, Everywhere All at Once

Il film, che in Italia è distribuito da I Wonder, torna al cinema da oggi in sale selezionate proprio per festeggiare la vittoria agli Oscar nelle categorie: Miglior film, Miglior regia Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh, Miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis, Miglior sceneggiatura originale (The Daniels) e Miglior montaggio.

Intervista ai The Daniels

Everything, Everywhere, All at Once di che cosa parla

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Everything, Everywhere, All at Once il cast del film

Prodotto dai fratelli Russo e diretto dai The Daniels, il film vede nel cast Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, Ke Huy Quan, icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Jamie Lee Curtis che presto rivedremo nel capitolo finale di Halloween.

Vi potrebbe interessare anche:

Oscar 2023: tutti i vincitori di questa edizione

Everything, Everywhere, All at Once recensione del film dei The Daniels