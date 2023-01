Amici 22: ancora tensioni in casetta, arriva il chiarimento definitivo dopo il caos?

Dopo il ricongiungimento di tutti i ragazzi in casetta, il clima generale sembra essere nuovamente cambiato ad Amici 22. Ma finalmente, nel daytime di oggi, sembra esserci anche una svolta.

Tutti gli allievi avvertono in questi giorni che si è tornati alla situazione di partenza, a quella tensione che è sfociata in un episodio gravissimo a Capodanno e a dividersi, poi, in due fazioni.

Necessario, è dunque, un chiarimento tra le varie parti coinvolte. Basterà a riportare la pace e la serenità dopo quello che è successo?

Qual è il clima nella casetta di Amici 22

Tra le altre cose, Aaron, Mattia e Angelina oggi fanno notare agli altri che non riescono più a mangiare tutti insieme ma lo fanno scaglionati. A differenza di quanto avveniva durante la settimana in cui Wax, Maddalena, Samu e NDG sono stati allontanati in un’altra parte della casetta.

Anche Megan e Gianmarco, in privato, discutono su questo stato emotivo che ora si respira nelle aree comuni, molto diverso rispetto a quello della settimana in cui la casa era stata divisa:

“Tu come senti l’aria in casa in questi giorni? Non ci sono tensioni ma non c’è quella cosa che c’era in quei giorni. Qual è la chiave secondo te? Sai, pure il fatto che eravamo meno, forse. Poi alla fine sono quattro in più. Non ho visto motivi di tensione, però Mattia, Samuel, Aaron, Niveo hanno quasi in automatico un po’ quella chiusura, appena siamo tornati tutti insieme”.

I ragazzi si confrontano sulle gradinate

Per provare a ristabilire un clima sereno in casetta gli allievi iniziano dunque a confrontarsi tra loro. Per primo prende parola Samuel che dichiara come in questi ultimi giorni non gli venga più spontaneo cucinare per tutti e il motivo preciso non sa spiegarselo.

“Penso che in generale sia questione di persone con un carattere importante.. prima in cucina c’eravamo noi che cercavamo di accogliere tutti. Adesso possono prendere la cucina Wax, Samu, fanno le cose loro per loro” precisa Aaron provando a interpretare il malessere del ballerino.

“Ho cucinato oggi la pasta per tutti quanti, non vedo quale sia il problema” replica a quel punto Wax, sentendosi chiamato in causa.

“È successo qualcosa, si capisce che è successo qualcosa, si sente che non c’è più quel clima e quelle persone che lo avevano creato soffrono che quel clima non ci sia più” commenta Cricca.

“Io ho l’impressione che tanti non dicano le cose adesso” aggiunge per concludere Gianmarco.

Niveo chiarisce con Wax, Aaron con Maddalena

A quel punto, Wax si ritiene responsabile del malcontento in casa e chiede ai suoi compagni di dirgli in faccia tutta la verità.

“Lui ha un modo di gestire i suoi momenti down che coinvolge tutta la casa, secondo me… nei tuoi momenti è molto caos” confessa Niveo.

“Quando hai i tuoi momenti personali, mi sento in difetto a non chiederti una cosa, a non parlarti, a non venirti troppo vicino perché non so come mi devo comportare con te” aggiunge Maddalena.

“A me da fastidio quando non so quale può essere la tua reazione e quindi aspetto un attimo” ammette Cricca.

Alcuni ragazzi – tra cui lo stesso Cricca – vogliono chiarire ed essere sinceri anche nei confronti di Ndg. Così, lo raggiungono nel salottino e lo invitano a non isolarsi più, cosa che succede spesso.

Aaron, invece, sente il bisogno di chiarire con Maddalena: “Sai cosa pensavo di te? Che eri la ragazzina bella ma che non balla. Quella viziata che cerca le strategie. Non dovresti secondo me avere degli atteggiamenti preponderanti sugli altri”.

“Lo so, è una cosa per difesa, è un modo per nascondere il fatto che in realtà io mi sento una formichina” replica Maddalena.

Aaron intuisce, inoltre, che la ballerina ha bisogno di allearsi a qualcuno e di stare in sua compagnia soltanto perché non riesce a completarsi da sola. La ragazza conferma questa sua analisi e poi si abbracciano per suggellare il chiarimento.

Dopo tutti queste discussioni, i ragazzi provano ad “alleggerire” la serata in casetta e per Wax è arrivato il momento di essere il cameriere di fiducia servendo una gustosa pizza per tutti.