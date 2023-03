Oscar 2023: tutti i vincitori di questa edizione

Gli Oscar 2023 si sono conclusi e hanno visto trionfare una gran varietà di film: tra premi che tutti si aspettavano fino a vittorie più inaspettate.

Tutti i vincitori agli Oscar 2023

Miglior film

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“Avatar: La Via dell’Acqua“

“Gli Spiriti dell’Isola: The Banshees of Inisherin“

“Elvis“

“Everything Everywhere All at Once“

“The Fabelmans“

“Tá”r

“Top Gun: Maverick“

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

Miglior attore

Brendan Fraser in “The Whale“

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan in “Everything Everywhere All at Once”

Miglior attrice

Michelle Yeoh in “Everything Everywhere All at Once”

Miglior attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis in “Everything Everywhere All at Once”

Miglior film d’animazione

“Guillermo del Toro’s Pinocchio” Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar e Alex Bulkley

Miglior fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Migliori costumi

“Black Panther: Wakanda Forever” Ruth Carter

Miglior regia

“Everything Everywhere All at Once” Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Miglior documentario

“Navalny” Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris

Miglior corto documentario

“The Elephant Whisperers” Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

Miglior montaggio

“Everything Everywhere All at Once” Paul Rogers

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior trucco e acconciature

“The Whale” Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley

Miglior colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentlae

Miglior canzone

“Naatu Naatu” da “RRR”

Miglior scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior corto animato

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” Charlie Mackesy e Matthew Freud

Miglior corto

“An Irish Goodbye” Tom Berkeley e Ross White

Miglior sonoro

“Top Gun: Maverick” Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor

Migliori effetti visivi

“Avatar: La Via dell’Acqua” Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett

Miglior sceneggiatura non originale

“Women Talking”

Miglior sceneggiatura originale

“Everything Everywhere All at Once”