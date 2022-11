The Whale: tutto quello che c’è da sapere sul film con Sadie Sink

Dopo il trionfo a Venezia e la presentazione Toronto, The Whale si prepara finalmente ad arrivare anche nei cinema italiani. Il film vede protagonista Brendan Fraser e Sadie Sink, entrambi già in odore di Oscar per la prossima award season.

Il cast del film

Diretto da Darren Aronofsky, The Whale è intepretato da Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.

Quando esce The Whale

Il film arriverà nelle sale italiane nel febbraio 2023 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Di che cosa parla

In The Whale, Brendan Fraser offre una straordinaria performance nel ruolo di Charlie, un insegnante di inglese che soffre di obesità grave e che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente (Sadie Sink, la protagonista della serie culto Stranger Things), per un’ultima possibilità di redenzione.

Darren Aronofsky, regista candidato all’Oscar con Il Cigno Nero e vincitore del Leone D’Oro a Venezia con The Wrestler, dà vita a una storia capace di toccare le corde del cuore. The Whale è un viaggio emozionante e profondamente umano – una storia intensa e coinvolgente, intima e personale che si rivela universale per colpire il pubblico.

Il film sarà anche l’occasione per vedere Sadie Sink in un ruolo diverso rispetto a quello di Max in Stranger Things; una parte che la giovane attrice ha già affrontato con grandissima maturità e profondità. Ci aspettiamo quindi una performance altrettanto d’impatto, se non di più data la tematica del film.

