Oscar 2023: Brendan Fraser vince come Miglior attore protagonista

Brendan Fraser ha vinto come Miglior attore protagonista per The Whale, film che ha segnato il suo grande ritorno sulle scene. L’attore ha esordito chiedendosi se si trovasse nel Multiverso, in riferimento al film dei The Daniels visibilmente commosso.

Brendan Fraser ha anche detto che solo le balene riescono ad andare in profondità, facendo riferimento al suo percorso tortuoso nel mondo del cinema e a questo ruolo che gli ha permesso di risalire dopo tanto tempo.

Di che cosa parla The Whale con Brendan Fraser

The Whale è un viaggio di redenzione in cui Brendan Fraser offre una straordinaria performance nel ruolo di Charlie: un insegnante di inglese che soffre di obesità grave e che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente (Sadie Sink, la protagonista della serie culto Stranger Things), per un’ultima possibilità di redenzione.

Darren Aronofsky, regista candidato all’Oscar con Il Cigno Nero e vincitore del Leone D’Oro a Venezia con The Wrestler, dà vita a una storia capace di toccare le corde del cuore. The Whale è un viaggio emozionante e profondamente umano – una storia intensa e coinvolgente, intima e personale che si rivela universale per colpire il pubblico.

