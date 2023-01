The Fabelmans: perché il film di Spielberg è la pellicola delle feste

Steven Spielberg torna al cinema con The Fabelmans, un film di ampio respiro che ci parla direttamente partendo da esperienze di vissuto personalissime. Un vero e proprio abbraccio da godersi durante le feste natalizie.

The Fabelmans, una storia autobiografica

Dopo West Side Story, che nonostante il successo critica non era riuscito a coinvolgere un pubblico ampio, Spielberg sceglie di portare sul grande schermo una grande piccola storia. Un racconto personale che parte dai suoi ricordi di bambino e ragazzo, per raccontarci un momento della vita ben preciso: quel passaggio dall’infanzia all’adolescenza in cui a volte è davvero complicato tenere in vita i sogni.

Con le variazioni del caso The Fabelmans è la storia della famiglia Spielberg: dei traslochi e della passione del giovane Steven per le cineprese 8 millimetri, ma anche della fine di un matrimonio e del coraggio che ci vuole per tenere in vita i propri sogni. Un film personalissimo la cui idea è rimasta a lungo chiusa in un cassetto, ma che arriva in un momento di maturità personale e artistica in cui lo stesso Spielberg è ormai in pace con le sofferenze del passato. Basti pensare alle avventure epiche, al senso di meravigliosa ma anche ai padri assenti dei suoi film.

Vuoti e traumi (Spielberg non però ben 15 anni con il padre, addossatosi la responsabilità del divorzio dalla moglie) con cui il regista fa i conti ri-raccontando la sua storia e chiedendo anche a noi di ricordare quei momenti in cui crescere è stato tanto faticoso quanto bello.

The Fabelmans è meraviglia e sogno, ma anche dolore. Un racconto che può essere letto sotto varie lenti e gradi di profondità, come da sempre accade con i film di Spielberg, e che durante queste festività ci ricorda quanto sia importante insegnare ai più piccoli a meravigliarsi e continuare a gioire delle proprie passioni anche da adulti.

A proposito del film

Diretto da West Side Story: Steven Spielberg parla del film in una nuova clip, The Fabelmans è interpretato da Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch.