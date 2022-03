Red: la nostra intervista a Domee Shi e Lindsey Collins

Dopo una lunga attesa e, purtroppo, la cancellazione dalle sale cinematografiche Red arriva oggi su Disney+ dove potrà essere visto in streaming da tutti gli abbonati.

Red è diretto dalla vincitrice dell’Academy Award Domee Shi (il cortometraggio Pixar

Bao) e prodotto da Lindsey Collins. Tra le voci italiane del film Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Marco Maccarini, Federico Russo, Gu Shen e Shi Yang Shi.

Manuelito “Hell Raton”, BALTIMORA, Versailles, Karakaz e Moonryde prestano le proprie voci nei dialoghi ai 4*Town.

In occasione della presentazione italiana del film abbiamo avuto l’occasione di incontrare la regista di Red, Domee Shi, e la produttrice Lindsey Collins, una vera e propria veterana di casa Pixar. Con loro abbiamo parlato di quanto sia importante abbracciare il nostro panda interiore durante la fase della crescita (e non solo) ma anche dei social media: che se da una parte stanno rivoluzionando le abitudini dei ragazzi rispetto al 2002 (anno in cui Red è ambientato), dall’altra danno anche la possibilità di entrare a contatto con forme d’arte di culture lontane.

Guarda la nostra intervista alle creatrici di Red Domee Shi e Lindsey Collins

La trama del film

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà

imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue

relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!