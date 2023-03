Oscar 2023: vince Naatu Naatu come Miglior Canzone

Del tutto a sorpresa Naatu Naatu ha vinto agli Oscar 2023 nella categoria Miglior canzone. Il pezzo, tratto dalla colonna sonora del film RRR, rappresenta una grande eccezione per il panorama di Bollywood che non viene molto rappresentato e distribuito in occidente.

Naato Naato ha vinto nella categoria in cui si trovavano anche Lift Me Up tratta dalla colonna sonora di Wakanda Forever, Hold My Hand tratta da Top Gun: Maverick, This Is A Life da Everything, Everywhere, All At Once e Applause da Tell It Like a Woman.

A proposito di Naatu Naatu

Vero e proprio tormentone, la canzone ha richiesto una lavorazione particolarmente lunga in cui sono state cambiate e modificate varie canzoni diverse. Un totale di 19 mesi.

RRR

Il film è un racconto che intreccia storia e leggenda. Due leggendari rivoluzionari indiani intraprendono un incredibile viaggio lontano da casa prima che entrambi inizino a combattere per il proprio paese, negli anni Venti del Novecento.

Dove guardare RRR

Il film è disponibile in streaming su Netflix. Apprezzato praticamente all’unanimità, il film è a oggi la pellicola indiana più costosa mai realizzata.

Qui il video di Naatu Naatu tratto dal film

Vi potrebbe interessare anche:

Oscar 2023: ecco tutte le nomination di quest’anno