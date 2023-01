Amici 22: compito per Gianmarco da parte di Todaro, il ballerino la prende male

Nella casetta di Amici 22 arriva oggi un compito per Gianmarco da parte del maestro Raimondo Todaro! Il professore non nutre una particolare stima nei confronti del ballerino, allievo di Alessandra Celentano, e l’assegnazione di oggi è l’ennesimo affondo per il ballerino di hip hop.

“Il serale si avvicina e rispetto agli altri ragazzi hai fatto meno, molto meno… la coreo sarà difficile perché sono passati cinque mesi di lezioni e quindi credo che sia ora che dimostri a che punto sei. Inoltre non ti abbiamo mai visto con le gambe scoperte.. è giusto che anche tu come gli altri ti esibisca in culotte… dimostra di essere cresciuto perché nella scorsa puntata la tua maestra ha messo nella sua squadra un bravo ballerino che fa il tuo stesso stile. Forse ha capito ciò che sostengo da settembre?” è la lettera del maestro che accompagna il video relativo al compito.

La reazione di Gianmarco al nuovo compito

La reazione del ballerino non si fa attendere e si rifugia chiudendosi in camera. Ramon e Megan invano cercano di consolarlo ma il ragazzo è affranto dalla preoccupazione di uscire dalla scuola di Amici. L’arrivo di Paky, come sottolineato da Raimondo, potrebbe mettere in discussione la sua corsa verso il serale.

Gianmarco, dubita fortemente che la maestra Celentano porterà fino alla fine due ballerini di hip hop. Il giorno dopo, il ballerino rivede la coreografia insieme a Vanessa, lo stesso Paky e a Samu.

Anche loro concordano che è molto difficile, accessibile forse solo per Ramon e per Isobel.

“Lui mi fa nervoso e quindi mi intoppo, quindi non riesco ad essere lucido. Mi chiedo, al serale senza di me, che fa? Che tanto i suoi allievi li gestisce tutti la maestra. Che fa? … Mi sono rotto di subire. Queste non sono parole intelligenti, però lui visto che è un professore… le cose che dice un professore sono legge, io devo essere bravo a fargli capire che non è così” commenta il ballerino con la lettera di Raimondo alla mano.

Nonostante tutto, Gianmarco alla fine decide di recarsi in palestra per prepararsi al compito, ma lo fa dandosi ormai per sconfitto.

Cosa è successo oggi nel daytime di Amici 22

Emanuel Lo decide di revocare la punizione che aveva dato a Samu e Maddalena e quest’ultima telefona felice a sua mamma.

La Celentano incontra Isobel complimentandosi per la maglia del serale e per la prima volta fa lezione con il nuovo allievo Paky.