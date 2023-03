Oscar 2023: Everything, Everywhere All At Once vince è il Miglior film

Con sei Oscar in tutto Everything, Everywhere All At Once è il re di questa edizione 2023 aggiudicandosi anche il premio come Miglior Film.

Il produttore del film ha ricordato quanto sia importante dare spazio ai folli e i registi, ricordando quanto il cinema sia veloce e cambi nel tempo, hanno ringraziato chi ha amato il loro lavoro augurandosi che il film resti nel tempo.

I The Daniels in ogni caso hanno fatto la storia con sei premi in categorie principali, tra cui tre agli attori. Un successo quindi dato anche dalla particolarità del film in cui l’apertura al mondo si combina a tematiche evergreen come il rapporto madre figlia.

Intervista ai The Daniels

Everything, Everywhere, All at Once di che cosa parla

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Everything, Everywhere, All at Once il cast del film

Prodotto dai fratelli Russo e diretto dai The Daniels, il film vede nel cast Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, Ke Huy Quan, icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Jamie Lee Curtis che presto rivedremo nel capitolo finale di Halloween.

