Oscar 2020: Billie Eilish si esibirà durante la cerimonia

È ufficiale: Billie Eilish si esibirà durante la notte degli Oscar 2020. A rivelarlo lei stessa, poco fa, tramite il suo profilo Instagram. Non è stato ancora rivelato il pezzo che Billie canterà per l’occasione: potrebbe essere uno dei suoi ultimi successi, oppure la canzone della colonna sonora di No Time to Die il nuovo film di James Bond.

LEGGI ANCHE: Oscar 2020: ecco tutte le nomination di questa edizione

Proprio qualche settimana fa Billie Eilish aveva svelato di essere stata scelta, insieme a suo fratello, per comporre la theme song del nuovo film di James Bond. Gli Oscar 2020 potrebbero essere l’occasione perfetta per presentare il pezzo in anteprima.

Vi ricordiamo che gli Oscar 2020 si terranno a Los Angeles il 9 febbraio al Dolby Theatre, come ormai accade da diversi anni. La cerimonia inizierà alle 20:00 ora locale, dunque quando in Italia saranno le 1:00 di notte circa. Il red carpet è previsto per 15:30 ora locale, 23:30 ora italiana. Durante la premiazione ci sarà anche uno speciale omaggio a Kobe Bryant.

Oltre a Billie Eilish, ospite extra della serata, si esibiranno anche gli artisti legati alle canzoni nominate agli Oscar 2020.

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” from “Toy Story 4” – Cantata da Randy Newman

“(I’m Gonna) Love Me Again” from “Rocketman” – Cantata da Elton John

“I’m Standing With You” from “Breakthrough” – Cantata da Chrissy Metz

“Into The Unknown” from “Frozen II” – Cantata da Idina Menzel and AURORA

“Stand Up” from “Harriet” – Cantata da Cynthia Erivo

Rivelazione del 2019 la giovanissima Billie Eilish è diventata un breve tempo un vero e proprio fenomeno mondiale. Un successo coronato qualche giorno fa ai prestigiosi Grammy Awards, occasione in cui Billie è stata premiata con ben 5 premi in altrettante categorie: Registrazione dell’anno, Canzone dell’anno, Album dell’anno, Miglior artista esordiente e Miglior album pop vocale.