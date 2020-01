Chi vuol essere milionario? Enrico Remigio vince un milione

Chiunque abbia seguito Chi vuol essere milionario?, stasera e la scorsa settimana, ha fatto il tifo per Enrico Remigio che stasera è arrivato a leggere la domanda da un milione di euro.

“Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”

Questa l’ultima domanda di Chi vuol essere milionario? la cui risposta era la più tenera e sentimentale. L’astronauta lasciò infatti scritte sul suolo lunare le iniziali della figlia Tracy, T.D.C.

La domanda, come è spesso accaduto nella storia del programma di Gerry Scotti, era una curiosità che non si impara sui libri di scuola. Un dettaglio che si può conoscere… oppure che si può arrivare a capire con il ragionamento, esattamente come ha fatto il giovane protagonista.

Con tanto sangue freddo e coraggio Enrico ha tentato il tutto per tutto, scegliendo quella che per lui non solo era la risposta meno scontata… ma anche il gesto più unico. Le altre riposte erano infatti:

Il simbolo della pace

God Bless America

Gene Was Here

Enrico, primo concorrente di questa nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, è un giovane laureato in Economia aziendale con specializzazione in Marketing alla Bocconi. Attualmente vive e lavora a Singapore. Appassionato da sempre del programma di Gerry Scotti, che seguiva con passione sin da piccolo, è tornato appositamente in Italia per partecipare alle selezioni, in seguito a cui è stato scelto per sedersi sulla sedia.

Una storia a lieto fine e incredibile, che ricorda un po’ quella del film The Millionaire. Enrico stasera ci ha insegnato che con tanta passione, mettendo da parte la paura – e sì, con un pizzico di fortuna si può davvero fare qualunque cosa. Anche vincere un milione di euro.

Nella storia del programma solo altri tre concorrenti erano riusciti a conquistare il montepremi.