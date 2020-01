No Time To Die: Billie Eilish canterà la theme song di James Bond

Sembrava che dovesse toccare a Beyoncé e invece sarà la giovanissima Billie Eilish a cantare la theme song di No Time To Die, il prossimo film di James Bond. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della cantante la quale svela che sarà proprio lei a cantare la canzone del 25esimo film di James Bond.

Un traguardo importantissimo dal momento che l’artista sarà la più giovane cantante ad aver interpretato una theme song di James Bond. Il suo nome si aggiunge a quello di altri nomi celebri come Adele, Sam Smith, ma anche Shirley Bassey e Tina Turner.

Non è stato ancora rivelato il titolo del pezzo, per ora sappiamo che la theme song di No Time To Die è stata composta da Billie Eilish insieme a suo fratello – da sempre suo collaboratore strettissimo.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

No Time To Die arriverà nei cinema italiani a partire dal 9 aprile.

Guarda il trailer del film:

La trama del film:

Dopo gli eventi narrati in Spectre James Bond si ritira a vita privata in Giamaica insieme a Madeleine, conosciuta nella sua precedente avventura, la quale sembra aver causato una vera e propria svolta nei desideri dell’agente. Tuttavia quando un vecchio amico, un agente della CIA, si presenta da lui Bond non può tirarsi indietro. Costretto a tornare in azione per salvare uno scienziato rapito, James Bond arriverà alle tracce di Safin: un criminale che minaccia di usare armi di sterminio di massa.

Nel frattempo, l’amata Madeleine sembra custodire un segreto molto pericoloso che potrebbe mettere in serio repentaglio la vita di Bond.

No Time to Die rappresenta il 25esimo film con protagonista la mitica spia nata dalla penna dello scrittore inglese Ian Fleming, oltre a essere il quinto interpretato da Daniel Craig. L’attore, insieme a Roger Moore, è quello che ha vestito più volte i panni di Bond.

Restiamo in attesa di saperne di più e magari di aspettare un’anteprima del pezzo di Billie Eilish tra qualche tempo!