ONWARD – Oltre la magia: Favij presenta l’anteprima a Giffoni 50

Il Covid-19 non ha fermato il Festival del cinema più giovane d’Italia. Giffoni 50 ha aperto i battenti questa settimana, con una formula molto diversa da quella degli altri anni, per essere conforme alle norme di sanitarie e per permettere a tutti i partecipanti di vivere la magia del cinema in sicurezza. Il primo grande evento di questa edizione del festival di Giffoni è stata l’anteprima del nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia.

Favij, che nel film presta la voce con uno speciale cameo a uno spiritello, ha presentato il film ai ragazzi, rispondendo alle loro domande.

Personaggi e doppiatori:

Il film è diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, la squadra creativa che ha realizzato Monsters University. In lingua originale Onward – Oltre la Magia è doppiato da Tom Holland e Chris Pratt, mentre il film in italiano include tra le voci anche Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona e David Parenzo.

La Ferilli, nei panni di Laurel Lightfoot, è una mamma determinata e devota che lavora duramente e si impegna con tutto il cuore in tutto ciò che fa. Fabio Volo è Wilden Lightfoot, intelligente e sicuro di sé, che ha scoperto un modo creativo e al tempo stesso fantastico per rivedere i suoi figli molti anni dopo la sua morte. Raul Cremona interpreta un apprendista stregone, David Parenzo un cameriere.

Onward – Oltre la Magia è basato sulle esperienze personali vissute dal regista insieme a suo fratello: “La storia è ispirata al rapporto con mio fratello e al legame con nostro padre, che è venuto a mancare quando avevo circa un anno”, ha affermato Dan Scanlon. “Lui è sempre stato un mistero per noi. Un nostro parente ci ha inviato una registrazione su cassetta in cui lui pronunciava soltanto due parole: ‘ciao’ e ‘arrivederci’. Due parole. Ma per me e mio fratello era pura magia”.

Sinossi di ONWARD:

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili.

Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

Ancora non si sa come e quando Onward uscirà in Italia, speriamo di avere delle news a riguardo a breve!