Onward rimandato ancora: il film non uscirà più il 22 luglio

Tempi duri per il cinema, nonostante la riapertura delle sale. Apprendiamo così che l’uscita di Onward è stata ancora rimandata a data da destinarsi. Il film sarebbe dovuto uscire il 22 luglio dopo la riapertura italiana dei cinema il 15 giugno.

La sua uscita avrebbe rappresentato la prima uscita del prodotto di una major dopo l’emergenza. La Disney però non se l’è sentita e ha rimesso il suo film in stand-by, probabilmente per evitare perdite di un settore che sta attraversando una crisi epocale.

Guarda il trailer di Onward

Previsto inizialmente per la primavera di quest’anno, Onward non è stato l’unico Blockbuster a essere rimandato. Basti pensare a un altro prodotto disneyano come Mulan, ma anche all’attesissimo Tenet di Christopher Nolan che potrebbe essere di nuovo bloccato proprio a causa della scarsa affluenza del pubblico in sala.

Per quanto riguarda Onward resta invariata l’anteprima al Giffoni, prevista per il 16 luglio. Tuttavia è chiaro che dovremo aspettare ancora molto prima di assistere a una piena ripresa del settore. Anche perché una nuova impennata di contagi negli USA e in altri paesi rischia di far chiudere ancora le sale in via preventiva.

Proprio negli USA Onward ha fatto in tempo a uscire nei cinema per poche settimane, tant’è che in seguito la major ha deciso di distribuirlo attraverso Disney+. Forse questa decisione sarà presa anche per il nostro paese, ma non ci sono notizie a riguardo.

La trama del film:

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Nessun aggiornamento nemmeno per quanto riguarda Soul, altro attesissimo film Pixar. Inizialmente previsto per l’estate negli USA e a settembre in Italia, il film è slittato a novembre. Non ci resta che aspettare, nella speranza che durante la stagione autunnale l’emergenza sia ormai rientrata.