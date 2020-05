Nel suo più recente video “vlog” (se così lo vogliamo chiamare) Lorenzo Ostuni alias Favij ci ha fatto vedere dove ha vissuto per tanti anni insieme ai genitori e dove tutt’ora vive, cioè dove ha “base”, quando torna nella sua Torino.

L’home tour di Favij era in effetti qualcosa che i fan del noto youtuber aspettavano da molto tempo e che, finalmente, è arrivato sul suo seguitissimo canale.

Ecco dove abita Favij!

La casa dove Favij ha iniziato la sua carriera da youtuber è il più classico degli appartamenti. Il luogo dove Lorenzo ha dato il via al suo canale, eccezion fatta forse soltanto per la sua cameretta, è una normalissima casa dove anche voi potreste vivere.

L’appartamento, che si trova per la precisione a Mappano, nella città metropolitana di Torino, contiene al suo interno i più “classici” elementi come le foto di famiglia con un Favij in versione “mini” e i magneti attaccati al frigorifero. Molti di questi raccontato la storia dei tantissimi viaggi che Favij ha fatto per lavoro (e non) nel corso degli anni, come quello a Hollywood o a Disneyland.

Camera sua, dove tutto è nato, è oggi diventata una sorta di “magazzino di robe” come spiegato dallo stesso Lorenzo. Già, perché la vita dello youtuber si è oramai spostata quasi completamente a Milano, dove vive ormai da 4 anni.

A questo proposito, qui sotto potete trovare il video Home Tour della casa dello youtuber a Torino e, in fondo al post, il più recente video della casa a Milano. I dettagli sulla posizione della seconda, ovviamente, sono stati omessi da Favij per motivi di privacy. Ecco dunque dove abita (e ha abitato) Lorenzo!

LA NUOVA CASA DI FAVIJ! - #Favirisponde

