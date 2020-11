Onward – Oltre la magia arriva in home video dal 2 dicembre

Dopo essere uscito al cinema durante la “tregua” estiva della riapertura delle sale, Onward – Oltre la magia sbarca in home video. Il film Pixar sarà disponibile dal 2 dicembre in dvd e Blu-ray per tutti i collezioni che non vedono l’ora di aggiungerlo al proprio scaffale.

Tanti i contenuti extra delle edizioni. Tra questi cene eliminate, interviste con i filmmaker e i voice talent protagonisti, rivelazioni esclusive del team creativo che ha ideato le creature fantastiche di New Mushroomton e tanto altro!

Onward è diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae.

La sinossi del film

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili.

Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

Nella versione italiana del film, il cast di voci comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot, una mamma determinata e devota che lavora duramente e si impegna con tutto il cuore in tutto ciò che fa, e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, intelligente e sicuro di sé, ha scoperto un modo creativo e al tempo stesso fantastico per rivedere i suoi figli molti anni dopo la sua morte. Tra le voci italiane anche Favij, Raul Cremona e David Parenzoche interpretano rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.