Cursed – Netflix: Conosciamo meglio Katherine Langford ovvero Nimue

Da oggi è disponibile su Netflix Cursed, un fantasy a tinte dark (scopri il trailer qui). La protagonista assoluta è Nimue, interpretata da Katherine Langford, un’altra ormai notissima al pubblico per il suo ruolo nella serie teen Tredici. Ecco qualche curiosità su di lei!

Katherine Langford è australiana ed è del segno del toro essendo nata il 29 aprile. I genitori sono entrambi medici, in particolare la madre è pediatra e ha una sorella minore di nome Josephine. La recitazione non è sempre stata la sua prima per il lavoro futuro, infatti tra le sue prime scelte c’erano carriere in ambito medico e politico. Durante un concerto di Lady Gaga ha però capito che le piaceva il mondo musicale e dell’intrattenimento e quindi la cantante pop è stata la sua fonte di ispirazione.

I fan di Tredici probabilmente sapranno che Katherine ha ottenuto il ruolo dopo un’audizione via Skype senza che il produttore la vedesse dal vivo. Un colloquio decisamente particolare. L’attrice ha avuto una cotta per l’attore Orlando Bloom (un po’ come gran parte delle ragazze del mondo). Inizialmente non aveva il profilo Instagram pubblico ma per avvicinarsi ai fan di e su consiglio di Selena Gomez ha deciso di renderlo visibile a tutti. Tra le serie preferite della protagonista di Cursed c’è Star Trek: Voyager e in generale ama le serie tv così come film e libri storici. Ha lavorato come sponsor per L’Oreal Paris.

