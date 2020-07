Uncharted: Tom Holland si sottopone al test per il coronavirus

Tramite una foto pubblicata su Instagram, il giovane attore britannico Tom Holland ha anticipato il suo ritorno per le riprese di Uncharted e del nuovo film legato a Spider-Man. Tuttavia, prima di iniziare, come è di regola in questi tempi, Holland si è dovuto sottoporre al tampone per il coronavirus. In una delle recenti foto pubblicate su IG è possibile notarne una in cui l’attore tossisce per il fastidio provocatogli dal tampone. L’immagine in questione la trovate in questo articolo come immagine in evidenza.

UNCHARTED: SONO DAVVERO INIZIATE LE RIPRESE?

Al momento non è dato sapere se Tom Holland sta iniziando le riprese di Uncharted o di Spider-Man 3. Come ricorda Everyeye, in passato Sony aveva annunciato l’intenzione di girare tutte le scene di Uncharted necessitanti della presenza di Holland entro il periodo estivo. Questo, al fine di lasciare più tranquillo l’attore 24enne nel firare le scene di Spider-Man 3 che, come sappiamo, sarà una coproduzione tra Disney e Sony. Dato che il personaggio appartiene anche all’universo Sony, è molto probabile che nel prossimo futuro vedremo Holland/Peter Parker interagire anche con personaggi quali Venom o Morbius in qualche futuro lungometraggio non appartenente al Marvel Cinematic Universe.

MCU: RITARDI SULL’USCITA DI NUMEROSI FILM

Sempre da Everyeye leggiamo come i ritardi accumulati hanno costretto lo staff di produzione dei Marvel Studios a numerosi ritardi per i nuovi film in lavorazione. Tornando brevemente a Uncharted, informiamo come il lungometraggio, inizialmente programmato per marzo 2021, uscirà a luglio dello stesso anno. Riguardo i film Marvel, la data di uscita di Spider-Man è stata fissata al 5 novembre 2021. Un calendario MCU del tutto stravolto e rivisto, per cause di forza maggiore. Lo status quo delle date di uscita è il seguente:

Black Widow: 6 novembre 2020

The Eternals: 12 febbraio 2021

Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings: 7 maggio 2021

Thor: Love and Thunder: 11 febbraio 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 marzo 2022

Black Panther 2: 6 maggio 2022

Captain Marvel 2: 8 luglio 2022

Per aggiornamenti su Uncharted e altri film in uscita continuate a seguirci!